Гроші зібрали представники Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, де Пашинський голова. Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла 24 Каналу, що заставу за екснардепа внесли рекордно швидко.

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Про унікальність справи

Раніше НАБУ повідомило про підозри у справі "пального Курченка" про заволодіння 967 мільйонів гривень у 2014 – 2018 роках, Сергій Пашинський – один з головних фігурантів. Тоді він був очільником Адміністрації президента, а тому – недоторканним. Потім – депутатом. Тому йому не могли висунути звинувачень. А вже 26 лютого його взяли під варту в залі суду з можливістю внести заставу у розмірі 272,5 мільйони гривень. Екснардеп переночував у СІЗО та 27 лютого вийшов з-під варти.

"Це одна з рекордно швидких внесених застав з самого початку. Зазвичай особам, коли призначають декілька сотень мільйонів застави, вони не виходять з СІЗО, а залишаються. А це, принаймні у справах НАБУ та САП, чи не рекордний випадок, коли заставу величезного розміру внесли в перший же день", – сказала юристка.

Її внесла Національна асоціація підприємств оборонної промисловості. Вона налічує близько 55 підприємств, в кількох з них бенефіціаром є сам Пашинський. Про це також мовиться і в матеріалах справи, і він неодноразово про це говорив у своїх інтерв'ю. Хоча його частка, можливо, менша, але інші належать або його близьким особам, або родичам, або їхнім помічникам. Тому були такі очікування. Навіть адвокати Пашинського в ході судового процесу говорили, що заставу внесуть досить швидко.

"Я не здивувалася цьому аж настільки. Підприємства, які входять до цієї асоціації, зараз досить серйозні доходи отримують. Зокрема, через величезну кількість оборонних контрактів, які реалізовують. Треба розуміти, це не якісь державні кошти, це кошти, які ці підприємства легально заробляють на держконтрактах із постачання зброї", – зауважила Щербан.

Що демонструє поведінка Пашинського

Пашинський отримав змогу стати бенефіціаром, як він каже "українського ВПК" завдяки своїм попереднім посадам, зв'язкам і впливу. У попередньому скликанні парламенту він був головою Комітету з питань національної безпеки та оборони. Безпосередньо до компетенції цього комітету належало питання, які виділяти кошти ВПК на розвиток оборонної промисловості, яким підприємствам погоджувати контракти чи ні.

Олена Щербан пов'язує такий приріст власності та бізнесу в оборонному секторі України саме з його владою і повноваженнями. Ті матеріали, оприлюднені НАБУ, яскраво демонструють його зв'язки та навіть манеру поведінки з підлеглими, працівниками або партнерами. Де він певний період часу почувався абсолютно безкарно і проявляв багато ознак протиправного поводження.

"Хоч справа абсолютно обґрунтована та містить досить серйозні докази, виникає питання, що дуже довго її розслідували й лише зараз реалізували. Це не означає, що цього не треба було робити. Знову-таки хотілося б бачити реалізації, зокрема антикорупційних органів, спрямовані на сьогоденну корупцію і на корупцію, яка панує в оборонному секторі", – наголосила юристка Центру протидії корупції.

Що буде далі

За словами Щербан, основні слідчі дії у справі "пального Курченка" проведені, є більшість експертиз. Навряд розслідування надалі серйозно затягуватиметься, хоча за законом правоохоронці мають два місяці. Якщо вони не встигають за цей період завершити розслідування, вони будуть його продовжувати як і запобіжні заходи, але це можливо зробити лише максимум до 12 місяців. Далі справа має бути скерована до суду.

"А з огляду на обсяг доказів, які ми побачили, вона буде точно скерована до суду. Хіба що на якомусь етапі, можливо, пан Пашинський захоче укласти угоду, але я в цьому глибоко сумніваюся, тоді вона буде розглядатися в корупційному суді. Оскільки розмір збитків майже мільярд гривень, йому загрожуватимуть серйозні покарання – до 15 років позбавлення волі й можлива конфіскація активів. Загроза висить серйозна, я думаю, він розуміє, що на кону дуже багато", – підкреслила юристка.

Прокурор САП просив арештувати Пашинського із можливістю внесення застави у розмірі 299,9 мільйона гривень, водночас суд призначив 272,5 мільйони гривень. Зазвичай розмір застави визначається не тільки сумою збитків, а й іншими факторами – активами, які є, ризиками тощо.

Нагадаємо, що іншим фігурантам суд також призначив застави великого розміру. Приміром, щоб Сергій Тищенко вийшов з-під варти, потрібно внести заставу понад 363,360 мільйонів гривень. Наразі він перебуває у СІЗО, поки не заплативши цих коштів.

Про справу Пашинського