Суд відправив Сергія Пашинського до СІЗО із правом внесення застави у розмірі 272 мільйони гривень. Джерела 24 Каналу надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.
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Нові плівки Пашинського
Якщо в офіційних інтерв'ю екснардеп ліпить образ патріота, який допомагає армії, то серед своєї команди він поводиться зовсім інакше – матюкає захисників України та погрожує "розправою" над Залужним. Це стало відомо з нових плівок Пашинського.
Так, зокрема, він використовує лайливі слова на адресу Андрія Білецького, командира Третьої окремої штурмової бригади.
Під час бесіди з іншим співрозмовником колишній посадовець каже, що планує зустрітися із Залужним після Нового року, аби його "ви*ї**ти"
Також Пашинський обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.
"Вишенька на торті" – Пашинський називає український народ "єб*н*м".
Пашинський показав своє справжнє обличчя: аудіозапис 24 Канал
Справа Пашинського: що відомо
- За даними слідства, Сергій Пашинський, коли він ще очолював Адміністрацію Президента ( з 5 березня по 10 червня 2014 року) разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та ще чотирма спільниками незаконно заволоділи конфіскованими державою нафтопродуктами та продали 97 000 тонн палива. У такий спосіб вони завдали державі збитків на 967 мільйонів гривень. Ці кошти мали піти на потреби української армії.
- 12 лютого 2024 року екснардеп та Тищенко отримали підозру.
- 26 лютого Пашинському обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою до 25 квітня 2024 року. Однак він ще має можливість внести заставу у розмірі 272 мільйони гривень.
- Прокуратура просила про заставу у 299,9 мільйона гривень.
- Відомо, що Пашинський звинувачення відкидає. Він каже, що ніколи не був бізнес-партнером Сергія Тищенка і ніколи не отримував грошей від продажу нафтопродуктів. Екснардеп назвав підозру необгрунтованою.
- Військовослужбовці Мирослав Гай, колишній народний депутат Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий висловили готовність взяти Пашинського на поруки. Зокрема, Гай фігурує у новому аудіозаписі. Саме з ним у розмові підозрюваний скаржиться на український народ та нецензурно висловлювлюється на адресу колишнього Головкома.
- Сергію Тищенку, який проходить в одній справі з Пашинським, теж вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 мільйонів гривень застави.