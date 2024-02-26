Суд відправив Сергія Пашинського до СІЗО із правом внесення застави у розмірі 272 мільйони гривень. Джерела 24 Каналу надали записи розмов Пашинського зі своїм найближчим оточенням.

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Нові плівки Пашинського

Якщо в офіційних інтерв'ю екснардеп ліпить образ патріота, який допомагає армії, то серед своєї команди він поводиться зовсім інакше – матюкає захисників України та погрожує "розправою" над Залужним. Це стало відомо з нових плівок Пашинського.

Так, зокрема, він використовує лайливі слова на адресу Андрія Білецького, командира Третьої окремої штурмової бригади.

Під час бесіди з іншим співрозмовником колишній посадовець каже, що планує зустрітися із Залужним після Нового року, аби його "ви*ї**ти"



Також Пашинський обговорює, як треба заробляти на оборонці, завищуючи вдвічі вартість продукції для українських військових.

"Вишенька на торті" – Пашинський називає український народ "єб*н*м".

Пашинський показав своє справжнє обличчя: аудіозапис 24 Канал

Справа Пашинського: що відомо