Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський заявив, що відкриття аеропорту "Бориспіль" стало би перемогою української ППО і потужним економічним кроком. Того дня з аеропорту здійснили технічний рейс, тож у медійному просторі заговорили про можливе відкриття летовища.

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Що Єрмак сказав про відкриття аеропортів в Україні

Дійсно, ми працюємо над тим, щоби відкрити один з аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це буде можливо зробити,

– сказав він.

Керівник Офісу президента не назвав, про який конкретно аеропорт говорив.

Навіщо відкривати аеропорт під час війни

"Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки і так далі", – пояснив Єрмак.

25 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна проводить консультації із безпековими регуляторами з європейських країн та США щодо можливості відкриття повітряного простору.

Міністр сказав, що "саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів". Коли саме можуть відновити повітряне сполучення – ніхто не говорить. За словами Кубракова, американські та європейські регулятори мають підтвердити наш алгоритм дій.

У грудні 2023 Олексій Данілов прокоментував можливість відкриття аеропортів в Україні. Щоб це стало можливим, потрібно врахувати аж чотири фактори: захист летовищ, підготовка сертифікованої інфраструктури, механізм страхування та бажання авіакомпаній.