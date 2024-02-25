Міністр розповів про ситуацію щодо відновлення авіасполучення, передає 24 Канал. Курбаков наголосив, що наразі Україна проводить консультації безпековими регуляторами з європейських країн та США з можливості відкриття повітряного простору.

Читайте також Куди літають українські "пташки": як живе авіагалузь під час війни

Складний процес

Курбаков зазначив, що це – складний процес, однак перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.

Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів,

– підкреслив міністр інфраструктури України.

Проте точних термінів, коли може відбутися відновлення авіасполучення, за словами Курбакова, ніхто називати не буде.

"Нам важливо щоб американські та європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", – пояснив міністр.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов назвав 4 ключові компоненти, які необхідно вирішити, перед тим як відкрити аеропорти в Україні. Насамперед потрібно захистити летовища, на яких планується відновлення цивільних авіарейсів, підготувати сертифіковану інфраструктуру, залучити механізм страхування, а також важливо знайти авіакомпанію, яка буде готова організовувати перельоти в умовах воєнного стану.

Відновлення авіасполучення в Україні: що відомо