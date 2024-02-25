Міністр розповів про ситуацію щодо відновлення авіасполучення, передає 24 Канал. Курбаков наголосив, що наразі Україна проводить консультації безпековими регуляторами з європейських країн та США з можливості відкриття повітряного простору.
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Складний процес
Курбаков зазначив, що це – складний процес, однак перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.
Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів,
– підкреслив міністр інфраструктури України.
Проте точних термінів, коли може відбутися відновлення авіасполучення, за словами Курбакова, ніхто називати не буде.
"Нам важливо щоб американські та європейські регулятори підтвердили наш алгоритм дій", – пояснив міністр.
Відновлення авіасполучення в Україні: що відомо
- Володимир Зеленський у грудні 2023 року заявляв, що відкриття аеропорту "Бориспіль" стало б потужним економічним кроком, а також свідченням перемоги української ППО. Він наголосив, що це питання розглядається.
- Також великі авіакомпанії світу після закінчення війни мають намір повернутися на український ринок та здійснювати перельоти, зокрема, через аеропорт "Бориспіль". Водночас найбільший аеропорт в Україні готовий швидко відновити роботу та повністю обладнаний для цього.
- Раніше українська авіакомпанія Air Ocean Airlines заявляла про можливість відновлення польотів з Ужгорода. В компанії зазначили, що аеропорт Ужгород розташований біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу.
- Також ірландська авіакомпанія Ryanair мала намір здійснювати польоти в Україну попри загрозу ракетних обстрілів та дронових атак.