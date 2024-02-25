Министр рассказал о ситуации по восстановлению авиасообщения, передает 24 Канал. Курбаков отметил, что сейчас Украина проводит консультации с регуляторами безопасности из европейских стран и США по возможности открытия воздушного пространства.

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Сложный процесс

Курбаков отметил, что это – сложный процесс, однако первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков к соответствующим регуляторам,

– подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Однако точных сроков, когда может произойти восстановление авиасообщения, по словам Курбакова, никто называть не будет.

"Нам важно чтобы американские и европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", – пояснил министр.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 4 ключевые компоненты, которые необходимо решить, перед тем как открыть аэропорты в Украине. Прежде всего нужно защитить аэродромы, на которых планируется восстановление гражданских авиарейсов, подготовить сертифицированную инфраструктуру, привлечь механизм страхования, а также важно найти авиакомпанию, которая будет готова организовывать перелеты в условиях военного положения.

Восстановление авиасообщения в Украине: что известно