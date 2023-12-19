Открытие аэропорта "Борисполь" стало бы мощным экономическим шагом для Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 19 декабря, сообщает 24 Канал.

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Зеленский отметил, что открытие "Борисполя" – это серьезная операция. Когда аэропорт откроется, это будет означать победу украинской ПВО.

Открытие "Борисполя" – это победа украинской ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает, и это очень серьезно. Это мощный экономический шаг тоже. Скажу откровенно, мы задаем такой вопрос нашим коллегам и знаем, что конкретно нам нужно,

– сказал президент.

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