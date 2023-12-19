Відкриття аеропорту "Бориспіль" стало б потужним економічним кроком для України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції 19 грудня, повідомляє 24 Канал.

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Коли в Україні почнуть літати цивільні літаки

Зеленський зазначив, що відкриття "Борисполю" – це серйозна операція. Коли аеропорт відриється, це означатиме перемогу української ППО.

Відкриття Борисполю це перемога української ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно. Це потужний економічний крок також. Скажу відверто, ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно,

– сказав президент.

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19 грудня з "Борисполя" вилетів цивільний літак