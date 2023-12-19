Відкриття аеропорту "Бориспіль" стало б потужним економічним кроком для України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції 19 грудня, повідомляє 24 Канал.
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Коли в Україні почнуть літати цивільні літаки
Зеленський зазначив, що відкриття "Борисполю" – це серйозна операція. Коли аеропорт відриється, це означатиме перемогу української ППО.
Відкриття Борисполю це перемога української ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно. Це потужний економічний крок також. Скажу відверто, ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно,
– сказав президент.
19 грудня з "Борисполя" вилетів цивільний літак
- У вівторок 19 грудня з "Борисполя" вилетів цивільний літак Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express.
- Повітряне судно перебувало на стоянці аеропорту від початку повномасштабного вторгнення. Попри закриття неба, воно проходило постійну технічну підтримку та обслуговування.
- Це був технічний виліт, рейс виконувався без пасажирів чи вантажу на борту.
- У пресслужбі аеропорту повідомили, що в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.
- Цей четвертий за рахунком успішний перегін повітряного судна з початку повномасштабної війни.