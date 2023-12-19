З "Борисполю” вилетів Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряне судно перебувало на стоянці в аеропорту, де проходило постійну технічну підтримку та обслуговування.

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З аеродрому "Бориспіль" вилетів Boing 777-300

За запитом Skyline Express близько 9:00 був виконаний технічний перегін Boeing 777-300 до французького аеропорту. Рейс виконувався без пасажирів чи вантажу на борту та з дотриманням найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час воєнного стану в Україні.

Цей вже четвертий успішний перегін повітряного судна з початку повномасштабної війни.

Пресслужба аеропорту зазначила, що в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.

Даний технічний перегін повітряного судна в Борисполі не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі. Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків це дозволить,

– повідомили ц пресслужбі.

Виліт літака Boing 777-300: дивіться відео

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