Виявилось, що 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp таємно евакуювала Boeing 737-800 із "Борисполя". Це був єдиний літак лоукостера, який не встигли вивезти до закриття повітряного простору над Україною.

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Операцію проводили таємно

Літак SkyUp із реєстрацією UR-SQP більш ніж рік залишався у найбільшому аеропорту України. Це був єдиний авіалайнер у флоті авіаперевізника, який не встигли вивезти за межі України до початку повномасштабного вторгнення.

4 квітня 2023 року літак піднявся в небо з аеропорту "Бориспіль" та приземлився в румунському аеропорту Яси. Евакуацію проводили у повній тиші та секретності. В авіакомпанії не коментують подробиць не коментують.

Довідка. Україна закрила повітряний простір для польотів цивільної авіації 24 лютого 2022 року, о 02:45 за київським часом.

Український літак тепер літає з Молдови

Авіалайнер українського лоукостера тепер літає на замовлення авіакомпанії Air Moldova до міст Європи. Онлайн-радар Flightradar24 показує, що 27 квітня Boeing 737-800 UR-SQP вилетів з Ясс до Кишинева.

Зауважимо, що після 24 лютого 2022 року лоукостер SkyUp змінив модель роботи. Раніше авіакомпанія здійснювала власні регулярні та чартерні рейси, а через повномасштабну війну надає літаки разом з екіпажами у мокрий лізинг іншим авіакомпаніям, яким бракує власних літаків.