Из "Борисполя" вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушное судно находилось на стоянке в аэропорту, где проходило постоянную техническую поддержку и обслуживание.

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С аэродрома "Борисполь" вылетел Boing 777-300

По запросу Skyline Express около 9:00 был выполнен технический перегон Boeing 777-300 во французский аэропорт. Рейс выполнялся без пассажиров или груза на борту и с соблюдением самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время военного положения в Украине.

Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна с начала полномасштабной войны.

Пресс-служба аэропорта отметила, что в Украине реализуется комплексная концепция архитектуры безопасности, направленная на обеспечение необходимых стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов в условиях военного положения.

Данный технический перегон воздушного судна в Борисполе не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать затраты и улучшать шансы выживания в сложной авиационной среде. Эта стратегическая инициатива открывает путь к возобновлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков это позволит,

– сообщили в пресс-службе.

Вылет самолета Boing 777-300: смотрите видео

Предыдущие вылеты из аэропорта "Борисполь"