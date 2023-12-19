Из "Борисполя" вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушное судно находилось на стоянке в аэропорту, где проходило постоянную техническую поддержку и обслуживание.
Смотрите также Россия придумала, через какие страны в обход санкций будет завозить запчасти для самолетов
С аэродрома "Борисполь" вылетел Boing 777-300
По запросу Skyline Express около 9:00 был выполнен технический перегон Boeing 777-300 во французский аэропорт. Рейс выполнялся без пассажиров или груза на борту и с соблюдением самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время военного положения в Украине.
Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна с начала полномасштабной войны.
Пресс-служба аэропорта отметила, что в Украине реализуется комплексная концепция архитектуры безопасности, направленная на обеспечение необходимых стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов в условиях военного положения.
Данный технический перегон воздушного судна в Борисполе не только способствует тестированию политики восстановления, но также является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний, помогая им снижать затраты и улучшать шансы выживания в сложной авиационной среде. Эта стратегическая инициатива открывает путь к возобновлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков это позволит,
– сообщили в пресс-службе.
Вылет самолета Boing 777-300: смотрите видео
Предыдущие вылеты из аэропорта "Борисполь"
- 4 апреля 2023 года украинская авиакомпания SkyUp тайно эвакуировала свой Boeing 737-800 из "Борисполя". Это был единственный самолет лоукостера, который не успели увезти до закрытия воздушного пространства. Известно, что судно теперь летает по заказу авиакомпании Air Moldova в города Европы.
- Также в декабре прошлого года из аэропорта "Борисполь" вылетели два военно-транспортных самолета Турции, которые стояли там с 24 февраля.