Владимир Зеленский заявил, что он не может раскрывать подробности контрнаступления. Как пояснил президент, у украинских воинов были сложности на Юге, потому что все вокруг говорили о целях Киева.

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Что ответил Зеленский

Президент дал понять, что публичное обсуждение целей Сил обороны привело к проблемам.

Ну, честно вам скажу, ну, честно говоря, все месяцы все говорили, куда мы идем. И, скорее всего, все рассматривали в деталях, как мы туда дойдем, как может не дойдем, как лучше это получится, этого хватит, а этого не хватит, ничего страшного, лучше идти на Юг, там тепло, можно и позже, потому что там зима, ничего страшного, давайте дождемся какой-нибудь амуниции, там зима позже приходит,

– объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что это не работает с Россией, у которой оружия больше. Поэтому он отказался рассказывать детали о контрнаступательных и оборонных планах на 2024 год. Также глава государства извинился за это перед французскими журналистами.