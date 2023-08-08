Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига. По его словам, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным.
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Air Ocean Airlines не летает в Украине с января 2022 года
"Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", – отметила авиакомпания в обосновании, которое она направила украинским властям.
С 2021 года Air Ocean Airlines работала как региональный авиаперевозчик с полным сервисом и выполняла рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков.
В январе 2022 года перед полномасштабным вторжением России компания сообщила, что отменяет все рейсы на два месяца.
Интересно, что Air Ocean Airlines выполняла рейсы на самолетах Ан-148, владельцем которых является кипрская компания Cyprus Aircraft Leasing 2. В мае 2023 года Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Cyprus Aircraft Leasing 2, предусматривающих блокировку активов компании.
Компания заявляет о готовности аренды Ан-148 прямо у государства после завершения процедуры их национализации.
Почему полеты из Ужгорода маловероятны
- Air Ocean Airlines не первая авиакомпания, изъявившая желание летать из аэропорта Ужгорода. Также о таком желании заявлял ирландский лоукостер Ryanair.
- Обе компании аргументируют свою позицию тем, что аэропорт в Ужгороде расположен вплотную к словацкой границе, и самолет сразу же после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.
- Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что воздушное пространство в Украине откроют не скоро, поэтому гражданские полеты пока не актуальны.
- Игнат отметил, что россияне могут наносить удары по стоянке в Ужгороде, говоря, что там якобы сосредоточена западная техника. Кроме того, неизвестно, кто будет договариваться с Россией о том, чтобы она не совершала обстрелы.