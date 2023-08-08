Про це повідомив директор авіаперевізника В'ячеслав Геріга. За його словами, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним.

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Air Ocean Airlines не літає в Україні із січня 2022 року

"Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", – зазначила авіакомпанія в обґрунтуванні, яке вона направила українській владі.

З 2021 року Air Ocean Airlines працювала як регіональний авіаперевізник з повним сервісом та виконувала рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова.

У січні 2022 року перед повномасштабним вторгненням Росії компанія повідомила, що скасовує всі рейси на два місяці.

Цікаво, що Air Ocean Airlines виконувала рейси на літаках Ан-148, власником яких є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. У травні 2023 року Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.

Компанія заявляє про готовність оренди Ан-148 безпосередньо у держави після завершення процедури їх націоналізації.

Чому польоти з Ужгорода малоймовірні