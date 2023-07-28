Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що повітряний простір в Україні відкриють не скоро, пише 24 Канал. Він зазначив, що важко зрозуміти, як під час війни проводити цивільні польоти.
Дивіться також Шукають способи: наскільки швидко Ryanair готова відновити роботу в Україні після війни
Повітряний простір в Україні відкриють не скоро
У цьому контексті Ігнат нагадав про зернову угоду, з якої Росія вийшла та масовано атакує портову інфраструктуру України. Що більше, Кремль погрожує завдавати ударів по цивільних суднах.
Вони (Ryanair – 24 Канал) що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори, чи як?,
– сказав Ігнат.
Він зазначив, що в Україні наразі є десятки аеродромів різного призначення, однак вони всі оперативні. Ігнат наголосив, що в Україні висока ракетна небезпека.
Зокрема, російські ракети долітають у будь-яку точку, а іноді час на реагування вкрай малий, як з ракетами "Кинджал". Також загрозу становлять "Шахеди".
Спікер зазначив, що Україні потрібне авіасполучення. Зокрема, українські аеродроми як військові, так і цивільні можуть бути для спільного використання. Однак це питання буде актуальним, коли в Україні настане мирне життя.
Крім того, Ігнат звернув увагу на іншу проблему, пов'язану зі страхуванням бортів та життя громадян.
Чи можливо літати з Ужгорода
Речник Повітряних сил прокоментував те, що цивільні літаки, мовляв, можуть літати з Ужгорода. Специфіка цього аеродрому полягає в тому, що аеродром розміщений на території України, однак при зльоті літаки відразу заходить у повітряний простір Словаччини.
Ігнат зазначив, що росіяни можуть завдавати удари по стоянці в Ужгороді, говорячи, що там нібито зосереджена західна техніка.
Це ж звична терористична практика росіян бити по об'єктах, а потім говорити, що там щось військове із Заходу натягнули,
– сказав він, додавши, що це буде ціль для ворога.
Також Ігнат наголосив, що практика, як в Ізраїлі – не підходить Україні. Річ у тім, що територія Ізраїлю значно менша порівняно з Україною. Крім того, Росія спрямовує свої ракети по Українї звідусіль. Ігнат наголосив, що Росія має технологічну зброю.
Що про польоти в Україні кажуть у Ryanair
- Ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору.
- Директор авіакомпанії Майкл О'Лірі розповів, що наразі розглядається два плани: перший – це закінчення війни і відкриття повітряного простору в один чи два дні. Другий, згідно з яким авіакомпанія може запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року.
- О'Лірі навів приклад Ізраїлю, де попри періодичні ракетні обстріли продовжує працювати авіація.
- Він зазначив, що Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси в Україну.