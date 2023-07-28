Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що повітряний простір в Україні відкриють не скоро, пише 24 Канал. Він зазначив, що важко зрозуміти, як під час війни проводити цивільні польоти.

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Повітряний простір в Україні відкриють не скоро

У цьому контексті Ігнат нагадав про зернову угоду, з якої Росія вийшла та масовано атакує портову інфраструктуру України. Що більше, Кремль погрожує завдавати ударів по цивільних суднах.

Вони (Ryanair – 24 Канал) що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори, чи як?,

– сказав Ігнат.

Він зазначив, що в Україні наразі є десятки аеродромів різного призначення, однак вони всі оперативні. Ігнат наголосив, що в Україні висока ракетна небезпека.

Зокрема, російські ракети долітають у будь-яку точку, а іноді час на реагування вкрай малий, як з ракетами "Кинджал". Також загрозу становлять "Шахеди".

Спікер зазначив, що Україні потрібне авіасполучення. Зокрема, українські аеродроми як військові, так і цивільні можуть бути для спільного використання. Однак це питання буде актуальним, коли в Україні настане мирне життя.

Крім того, Ігнат звернув увагу на іншу проблему, пов'язану зі страхуванням бортів та життя громадян.

Чи можливо літати з Ужгорода

Речник Повітряних сил прокоментував те, що цивільні літаки, мовляв, можуть літати з Ужгорода. Специфіка цього аеродрому полягає в тому, що аеродром розміщений на території України, однак при зльоті літаки відразу заходить у повітряний простір Словаччини.

Ігнат зазначив, що росіяни можуть завдавати удари по стоянці в Ужгороді, говорячи, що там нібито зосереджена західна техніка.

Це ж звична терористична практика росіян бити по об'єктах, а потім говорити, що там щось військове із Заходу натягнули,

– сказав він, додавши, що це буде ціль для ворога.

Також Ігнат наголосив, що практика, як в Ізраїлі – не підходить Україні. Річ у тім, що територія Ізраїлю значно менша порівняно з Україною. Крім того, Росія спрямовує свої ракети по Українї звідусіль. Ігнат наголосив, що Росія має технологічну зброю.

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