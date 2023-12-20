Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возобновление авиасообщения очень важным вопросом для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какие условия нужно выполнить
Секретарь СНБО назвал несколько условий для открытия аэропортов в Украине.
Сегодня рассматривается несколько предложений, несколько вопросов. Но здесь, условно говоря, есть 4 ключевых компонента, которые мы должны с вами решить,
– заметил Данилов.
По его словам, необходимо защитить аэродромы, на которых решат снова начать гражданские авиарейсы. Также важно подготовить сертифицированную инфраструктуру. Еще предстоит привлечь механизм страхования (как было сделано с украинским зерном). Кроме этого должна найтись авиакомпания, которая возьмется за перелеты в условиях военного положения.
По его мнению, все эти вопросы можно решить совместными усилиями. Данилов уверен, что украинцы рано или поздно снова смогут пользоваться своим небом.
Секретарь СНБО также напомнил, что в Израиле летают рейсы, несмотря на то, что там периодически есть угроза обстрелов. Данилов считает, что в 2024 году вопрос о возобновлении авиасообщения сдвинется с мертвой точки.
Что известно о рейсах из "Борисполя"
- Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp тайно эвакуировала из аэропорта "Борисполь" Boeing 737-800, являвшийся ее единственным самолетом, который не успели вывезти к закрытию украинского воздушного пространства. Эвакуация прошла 4 апреля 2023 года.
- Позже стало известно, что из "Борисполя" вылетел еще один самолет. Речь идет о Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express, который находился на стоянке в аэропорту с начала полномасштабного вторжения России. Его технический перегон произошел 19 декабря 2023 года.