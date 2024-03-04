Мер Староконстянтинова у минулому році одружився. Однак у НАЗК зовсім не поспішають вітати посадовця. Адже той зареєструвавши шлюб, вчинив злочин.

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Що сталося

Правоохоронці з'ясували, що мер оженився з підлеглою, яка обіймає одну з керівних посад в апараті Старокостянтинівської міськради. Це є порушенням закону "Про запобігання корупції".

Крім того, ще до весілля міський голова виписував премії своїй підлеглій, з якою мав романтичні стосунки.

Відомо, що за вказаним фактом НАЗК склало та направило до Нацполіції обґрунтований висновок про виявлення у діях міського голови правопорушення, пов’язаного з корупцією – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, йдеться про Миколу Мельничука.

Мама і дружина вели "підозріло" розкішний спосіб життя

Нещодавно НАЗК викрило начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у столиці на корупції. Увагу правоохоронців привернули дорогі покупки та володіння його мами та дружини.

Так, у родині посадовця НАЗК виявило майже 4 "необгрунтовані" мільйони. До них входить авто марки Dodge Durango вартістю 697 тисяч гривень, яким користувалася дружина поліцейського. Також у власності дружини перебувала земельна ділянка площею 0,12 гектара у Київській області вартістю понад 3 мільйони гривень. У матері поліцейського – дві квартири в Києві, хоча вона проживає в іншому місці.

Відомо, що офіційний дохід усіх членів родини не дозволів робити їм такі розкошні покупки.