Новые ограничения к спонсорам войны

Нацагентство по предупреждению коррупции ведет учет международных компаний, которые активно работают с россиянами и помогают им обходить санкции, таким образом поддерживая вторжение в Украину. Такие бизнесы попадают в перечень международных спонсоров войны.

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Теперь в НАПК сообщили, что эти компании не смогут поставлять продукты для ВСУ. Государственный оператор тыла теперь очень тщательно выбирает поставщиков и взвешивает много факторов.

Компании проверяются не только на санкции СНБО, а на ограничения партнеров Украины, например, США, ЕС, Канады и Великобритании.

Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, который предлагает поставщик,

– сообщил Дмитрий Бигунец, директор по управлению рисками и комплаенс Государственного оператора тыла.

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Также в торгах запрещено участвовать компаниям, которые:

каким-либо образом связаны с Россией или Белоруссией;

имеют судимость;

имеют судимость; имеют долги;

являются банкротом;

имеют нарушения обязательств по поставке перед Минобороны в 2022 – 23 годах.

Тендерные процедуры продолжаются, список компаний, участвующих в торгах, пока не разглашается. Также есть возможность подать тендерные предложения.

Напомним, в перечень международных спонсоров войны уже попали Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico и Viciunai Group.