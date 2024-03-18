Мужчина одним из первых прибыл на место вражеского удара для ликвидации его последствий. Впрочем, уже через несколько минут страна – агрессорка повторно ударила по городу. Спасатель получил ранения, которые были несовместимы с жизнью.

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Спасти не смогли

18 марта в Одесской области состоялась церемония прощания с сотрудником ГСЧС Денисом Колесниковым.

Спасателя в последний путь провели его коллеги. Также отдать дань уважения Герою пришли сотни людей: родные, близкие, коллеги, друзья, знакомые и все неравнодушные.

В ГСЧС вспоминают тот черный день 15 марта и признают, что невозможно передать словами, что пришлось пережить чрезвычайникам, которые пытались спасти друг друга.

Нам невыразимо больно. Это невосполнимая потеря. Часть нашей семьи, часть нас,

– говорится в сообщении ведомства.

Прощание с пожарным Денисом Колесниковым / Фото ГСЧС

Известно, что Денису Колесникову было всего 29 лет. Мужчина работал водителем – пожарным.

Церемония прощания со спасателем: видео ГСЧС в Одесской области

Еще одна невосполнимая потеря в рядах чрезвычайников

Уже на следующий день после того, как российские войска совершили ужасное преступление против одесситов, стало известно о еще одной жертве среди спасателей. В больнице от тяжелых ранений скончался 39-летний пожарный Виталий Алимов. Медики сделали все возможное, чтобы спасти Героя. Коллеги по работе говорят, что в их памяти спасатель останется "как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела".

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