Так, в начале февраля Верховная Рада поддержала законопроект под номером 10449. Ко второму чтению народные избранники подали более 4000 тысяч правок. Депутат от партии “Голос” Роман Лозинский в эфире телемарафона рассказал о шансах принятия нормы по экономическому бронированию, передает 24 Канал.

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Бронь для тех, кто много зарабатывает

По словам Лозинского, представители монобольшинства в парламенте хотят, чтобы в законопроекте прописали "финансовый ценз". Впрочем, чиновник очень сомневается, что эта норма наберет нужное количество голосов, а именно поддержку 226 нардепов.

Напомним, что украинская власть рассматривает возможность бронирования от призыва мужчин призывного возраста, которые получают высокую заработную плату и соответственно платят в государственный бюджет большой налог.

Так, в Офисе президента считают, что установить порог для экономического бронирования следует в размере 30 – 35 тысяч гривен в месяц. Отдельная группа депутатов предлагает ввести налог вроде военного сбора. Например, если работодатель хочет забронировать работника, то каждый месяц он должен платить за него 20 тысяч гривен.

Предложение на экономическое бронирование поддерживают и в Кабмине. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации.

Избежать призыва смогут работники предприятий, которые:

обеспечивают жизнедеятельность страны;

относятся к критическим отраслям экономики;

несут весомую налоговую нагрузку;

получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней по отрасли.

Кроме того, в Кабмине отмечали, что рассматривают возможность бронирования лиц, которые платят 6000 – 7000 гривен налогов в месяц.

Справка: В "Слуге народа" рассказали, какие основные правки предлагали в Раде. Среди них – увеличение срока бронирования работников от 6 до 12 месяцев, разрешение гражданам фиксировать на видео действия ТЦК, легитимизация мобилизации осужденных, освобождение от призыва саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.