Он отметил, что Украина провела оценку этого вопроса. Она показала, что такое количество военных пока не нужно.
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Шмыгаль о мобилизации
Как отметил Денис Шмыгаль, пока нет необходимости в мобилизации 500 тысяч граждан. По его словам, оценка показала, что такие масштабы призыва не нужны. Эта оценка учитывает также ротации, которые происходят на передовой, и вооружение, которое поступает.
Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия,
– добавил Шмыгаль.
Также премьер прокомментировал вопрос финансирования со стороны США. Он отметил, что правительство ведет "активный диалог" с членами Конгресса от обеих партий. Политик дал понять, что ожидает позитивных новостей "в этом месяце или максимум в следующем месяце".
Законопроект о мобилизации: последние новости
- Комитет национальной безопасности, обороны и разведки поддержал ряд важных поправок к законопроекту. Например, электронный кабинет внедряется как право, а не обязанность. Кроме этого, Комитет отклонил норму об электронных повестках.
- Депутат от партии "Голос" Роман Лозинский рассказал о шансах принятия нормы об экономическом бронировании. Он очень сомневается, что эта норма наберет необходимое количество голосов. Напомним, что в Офисе президента считают, что установить порог для экономического бронирования следует в размере 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время 18 марта Роман Лозинский рассказал, что к поправкам о штрафах и наказании для уклонистов от мобилизации Комитет до сих пор не дошел. Он отметил, что сейчас не налажена работа с правоохранительным комитетом. По его словам, до финального результата еще далеко.