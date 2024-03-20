Он отметил, что Украина провела оценку этого вопроса. Она показала, что такое количество военных пока не нужно.

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Шмыгаль о мобилизации

Как отметил Денис Шмыгаль, пока нет необходимости в мобилизации 500 тысяч граждан. По его словам, оценка показала, что такие масштабы призыва не нужны. Эта оценка учитывает также ротации, которые происходят на передовой, и вооружение, которое поступает.

Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракет дальнего и среднего радиуса действия,

– добавил Шмыгаль.

Также премьер прокомментировал вопрос финансирования со стороны США. Он отметил, что правительство ведет "активный диалог" с членами Конгресса от обеих партий. Политик дал понять, что ожидает позитивных новостей "в этом месяце или максимум в следующем месяце".

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