Нардеп от "Европейской Солидарности" и член комитета Ирина Фриз рассказала, что 19 марта они дошли до раздела изменений в 23 статью об отсрочке от призыва по мобилизации.

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Какие правки к законопроекту поддержал комитет

Ирина Фриз рассказала, что отсрочки от призыва касаются несколько сотен поправок.

Именно поэтому Комитет решил подготовить общие комитетские правки, которые бы учитывали предыдущие решения по этим направлениям. Эти правки касаются отсрочки для военнообязанных:

органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

лиц с инвалидностью;

тех лиц, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

тех, кто содержит ребенка единолично, если второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится заграницей;

опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;

занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа);

членов семей 1 и 2 степени родства, занятых постоянным уходом за лицами 1 или 2 группы инвалидности в случае отсутствия других;

ученые и работники учреждений высшего и предвысшего образования;

тех, чьи родственники пропали без вести;

тех, чьи близкие родственники погибли;

освобожденные из плена.

Все эти предложения после обсуждения с авторами и наработки компромиссной редакции можно свести в правках комитета, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта уже в зале Верховной Рады Украины,

– пояснила нардеп.

Также она написала, что Комитет поддержал:

возможность для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и СП с отношением от конкретных воинских частей осуществлять военную службу после обучения в этих частях;

электронный кабинет как право, а не обязанность;

отклонение электронных повесток;

поддержана новая редакция по территориальным общинам с постоянным населением до 10 тысяч. В части возложения полномочий по оповещению и мероприятий мобилизации на районные госадминистрации, а а не на старост.

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