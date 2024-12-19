02:53, 19 грудня

Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Еммануелем Макроном можливість відправлення миротворців в Україну. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими людьми. Поки що не хочу говорити деталей, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже й позитив від деяких лідерів щодо цього,

– наголосив глава держави.