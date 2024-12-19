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Дивіться також Ворог просунувся до Покровська й дуже активний біля Куп'янська та Кремінної: огляд і карти ISW

05:52, 19 грудня

Ворог просунувся до Покровська й дуже активний біля Куп'янська та Кремінної: огляд ISW

Сили оборони відновили втрачені позиції в Щербинівці. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Російські загарбники просунулися поблизу Покровська. Також окупанти мали незначні успіхи біля Куп'янська та Кремінної.

02:53, 19 грудня

Ми в процесі, вже є позитив від деяких лідерів, – Зеленський про ідею залучення миротворців

Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Еммануелем Макроном можливість відправлення миротворців в Україну. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими людьми. Поки що не хочу говорити деталей, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже й позитив від деяких лідерів щодо цього,
– наголосив глава держави.

02:26, 19 грудня

Росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: серед поранених – дитина

Голова ОВА повідомив, що ввечері 18 грудня ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини. Пошкоджено житловий будинок.

Тяжко поранено полісмена. Чоловік у дуже важкому стані. Також зазнав поранень 16-річний юнак.

02:21, 19 грудня

Росія обстріляла Кривий Ріг: постраждала електрика, багатоповерхівки й лікарня

У Кривому Розі після атаки Росії перебито центральні колектори, електрика. Багато пошкоджень у багатоповерхівках. Також постраждала лікарня.

01:13, 19 грудня

Ростовську область атакують дрони: в Новошахтинську палає НПЗ

У Ростовській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів.

Уражено нафтопереробний завод у Новошахтинську. Спалахнула масштабна пожежа.

01:12, 19 грудня

У Києві й області працює ППО

Російська атака "Шахедами" триває. У Київській області працює ППО. Це підтвердили в ОВА.

Згодом у КМВА заявили про роботу ППО у на підступах до Києва.

00:58, 19 грудня

Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: пошкоджено 9 будинків

Ввечері 18 грудня росіяни атакували Ромни. Внаслідок ракетного удару пошкоджено 9 житлових будинків. Попередньо, постраждалих немає.

00:27, 19 грудня

Зеленський відкинув маніпуляції щодо відмови від НАТО чи ЄС

Президент заявив, що наша держава не збирається відмовлятися від членства в ЄС та НАТО. Саме це є надійною гарантією безпеки на майбутнє.

Колоніалізм вже давно у віках, вже давно пройшов. Ми не є колонією Путіна, ми не є колонією Росії, не є частиною його імперії. Ми – незалежна держава, у своїх міжнародно визнаних кордонах. І чому він повинен на це впливати?
– підкреслив Володимир Зеленський.