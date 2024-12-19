02:53, 19 декабря

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворцев в Украину. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Так, вопрос здесь деталей, мы обсуждаем эти детали. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми людьми. Пока не хочу говорить деталей, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже и позитив от некоторых лидеров по этому поводу,

– подчеркнул глава государства.