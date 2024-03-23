Військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала таке поняття. Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

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Повторна ВЛК для "обмежено придатних"

Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок,

– зазначила Наталія Калмикова.

Вона додала, що, мовляв, такі зміни полегшать життя десяткам тисяч людей.

"І рідні, і самі військові зверталися і в Міністерство оборони, і в інші органи влади з проханням врегулювати це питання. І ми дуже раді, що Верховна Рада України підтримала ці зміни", – резюмувала заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

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