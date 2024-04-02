Зокрема, військовозобов'язаних визнаватимуть лише як "придатних" чи "непридатних" до служби в армії. Адже тепер в Україні офіційно нема статусу "обмежено придатний".

До теми Мобілізація в Україні: які спеціалісти необхідні війську в квітні 2024 року

"Обмежено придатні" мають пройти повторний медогляд

Згідно з законопроєктом про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який підписав президент України, встановлюється обов’язок для громадян нашої держави, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цього закону пройти повторний медичний огляд.

Це потрібно для того, щоб визначити придатність до військової служби. Це правило також стосується тих громадян України, які були визнані обмежено придатними до набуття чинності закону.

У цьому ж законі прописано норми щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Як розповів народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, цей законопроєкт було значно допрацьовано у Верховній Раді.

Зверніть увагу! Відповідно до частини п'ятої статті 94 Конституції України закон України набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку