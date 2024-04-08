Детали о штрафах и ответственности журналистам рассказал председатель комитета Сергей Ионушас. Нардеп из фракция "Слуга народа" отметил, что комитет определился, рассматривая законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения.

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Что Комитет рекомендовал Раде

Нардеп рассказал, что комитет 8 апреля рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект №10379 за основу и в целом с комитетскими правками.

Кроме того, комитет предложил исключить из проекта закона все изменения к уголовному кодексу. То есть тюремных сроков за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации не будет.

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Сергей Ионушас рассказал, что комитет определился с размером штрафов за нарушение правил воинского учета и мобилизации. Комитет предложил, что:

за нарушение правил воинского учета (статья 210 кодекса об административных правонарушениях) в мирное время будет штраф от 3 400 до 5 100 гривен , повторно или в особый период – 17 000 – 22 500 гривен;

, повторно или в особый период – за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 кодекса об административных правонарушениях) в мирное время – 5100 – 8500 гривен для граждан, а также 17 000 – 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц. Во время военного положения – 17 000 – 22 500 гривен и 34 000 – 59 500 гривен для должностных и юридических лиц соответственно.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук уточнил в комментарии журналистам, что соответствующий законопроект рассмотрят в зале парламента в ближайшее время, а именно – после принятия проекта закона о мобилизации.

Обратите внимание! Начальная версия законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривала уголовную ответственность в виде тюрьмы на 3 – 5 лет. Штрафы также должны были быть больше. В частности, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время – 34 000 – 85 000 гривен для граждан и должностных лиц, в условиях особого периода – 153 000 – 204 000 гривен.

Когда Рада может проголосовать на законопроект о мобилизации