10 квітня на черговому засіданні Верховної Ради депутати підтримали законопроект під номером 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

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Рада погодилася із покаранням ухилянтів

За словами нардепа Ярослава Железняка, 254 народні обранці погодили законопроєкт. Щоправда, не в цілому, а лише за основу.

Нагадаємо, що законопроєкт про покарання для ухилянтів зареєстрували ще у грудні минулого року. Його ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд запропонував, аби за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, включно з відмовою від проходження медичного огляду, карали тюремним терміном на 3 – 5 років.

Також були окреслені розміри штрафів: за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час – 34 000 – 85 000 гривень для громадян та посадових осіб, в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 гривень.

Водночас Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності, який нещодавно розглянув цей законопроєкт, рекомендував зменшити розміри штрафів і прибрати кримінальну відповідальність.

Так, депутати радять, аби ухилянтів не карали в'язницею. Щодо штрафів, то

за порушення правил військового обліку в мирний час пропонують штраф від 3 400 до 5 100 гривень , повторно або в особливий період – 17 000 – 22 500 гривень;

, повторно або в особливий період – за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час – 5100 – 8500 гривень для громадян, а також 17 000 – 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану – 17 000 – 22 500 гривень та 34 000 – 59 500 гривень для посадових та юридичних осіб відповідно.

Железняк уточнив, що оскільки законопроєкт проголосовано тільки у першому читанні та за основу, то по факту наразі схвалена Урядова версія з усіма нормами. Всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті, пояснив нардеп.