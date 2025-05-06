Доповнена редакція пропонує вилучати у військовозобов'язаних-порушників посвідчення водія, передає 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Дивіться також "Розслабона як у квітні не буде": у мережу злили відео наради ТЦК щодо мобілізації у травні

Що передбачає законопроєкт

Так, відповідно до чинного законодавства, у разі ігнорування військовозобов'язаним повісток, ТЦК може звертатися до поліції для примусової доставки особи до військкомату, або надсилати особі рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до військкомату. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні. Якщо протягом 10 днів чоловік не виконає вимогу, очільник ТЦК має звернутися до суду із проханням обмежити йому право на керування транспортними засобами.

Якщо раніше обмеження права керування транспортними засобами не позбавляло водійського посвідчення, то тепер уряд хоче це змінити. Законопроєкт пропонує відбирати водійські права. Вилучення документу має здійснювати поліція. Також особа добровільно може здати посвідчення до територіального органу МВС.

Причинами для припинення права на керування авто є:

рішення суду про позбавлення права;

підробка документів при отриманні посвідчення;

порушення при медогляді;

неявка по посвідчення або несвоєчасний обмін.

для призупинення:

тимчасове обмеження судом;

виявлення медичних протипоказань до керування автом;

рішення виконавця про тимчасове обмеження.

Посвідчення знову вважається дійсним з дня: