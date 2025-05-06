О последствиях удара рассказал Александр Макаренко, заместителя председателя "Концерна АВЭК и Ко". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какие последствия вражеского удара по рынку "Барабашово"

После того, как прилетел "Шахед", произошло возгорание. Выгорело полностью три блока – это около 90 магазинов. Еще почти сотня – повреждены, там выбиты окна, роллеты, повреждены стены. Сейчас подсчитываем убытки, разбираем завалы. Арендаторов, чьи магазины пострадали, переселим в другие торговые точки,

– сказал Макаренко.

Это уже второй удар по "Барабашово" за последние два месяца, говорит вице-президент концерна.

Предыдущая атака произошла неподалеку – там уже успели начать восстановительные работы. На этот раз дрон попал в часть рынка, где торговали детской одеждой и игрушками.

Последствия атаки россиян по рынку "Барабашово" в Харькове

В целом рынок занимает площадь более 75 гектаров. С начала полномасштабной войны "Барабашово" неоднократно становился мишенью для российских военных. Только за первые шесть месяцев вторжения было разрушено или повреждено около трети его торговых площадей.

Самый мощный обстрел зафиксировали 17 марта 2022 года: тогда возникли масштабные пожары в шести отдельных секторах рынка, охватив территорию около 7 гектаров.