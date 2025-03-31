Об этом 24 Каналу рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах. До этого информацию о задержании распространяли местные телеграм-каналы.

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Что известно о задержании молодых людей со взрывчаткой во Львове

Местные телеграм-каналы писали, что якобы задержали двух подростков со взрывчаткой. На месте, предварительно, работали саперы, движение возле прокуратуры перекрыто.

Собеседники 24 Канала подтвердили, что инцидент действительно имел место. Однако информация, что это были несовершеннолетние лица, не является подтвержденной. Предварительно, это могли быть и совершеннолетние граждане.

Самих молодых людей действительно задержали. Сейчас с ними работают правоохранители.

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