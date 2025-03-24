Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост СБУ.

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Что делать, если тебя вербуют в интернете

В ведомстве подчеркнули, что Россия стремится использовать несовершеннолетних украинцев как инструмент для терактов. А потому охотится на детей и подростков в соцсетях.

Например, 14-летняя девушка готовила теракт в Тернополе, поскольку россияне шантажировали ее. Они угрожали опубликовать ее откровенные фото в интернете.

Кураторы обещают подросткам "легкие деньги за несложную работу": забрать пакет в одном месте и отнести в другое. Но вместо обещанной оплаты вражеские спецслужбы дистанционно взрывают взрывчатку вместе с "курьером", убирая свидетелей и заметая следы,

– акцентируют в СБУ.

Там привели примеры Ивано-Франковска и Харьковской области, где погибли подростки. Один из парней остался без ног.

Советы для родителей от СБУ:

Объясните детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях – это смертельная ловушка.

Расскажите им о реальных трагедиях, которые уже произошли с их сверстниками.

Распространите эту информацию среди знакомых, у которых есть подростки.

Если же вас вербуют в интернете, можно быстро сообщить о попытке вербовки. Для этого следует написать в официальный чат-бот СБУ "Спали" ФСБэшника" и сообщить, какое преступление вам предлагали совершить. И добавить контакты вербовщика.