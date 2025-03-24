Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис СБУ.

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Що робити, якщо тебе вербують в інтернеті

У відомстві підкреслили, що Росія прагне використати неповнолітніх українців як інструмент для терактів. А тому полює на дітей і підлітків у соцмережах.

Наприклад, 14-річна дівчина готувала теракт у Тернополі, оскільки росіяни шантажували її. Вони погрожували опублікувати її відверті фото в інтернеті.

Куратори обіцяють підліткам "легкі гроші за нескладну роботу": забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із "кур'єром", прибираючи свідків і замітаючи сліди,

– акцентують в СБУ.

Там навели приклади Івано-Франківська та Харківської області, де загинули підлітки. Один з хлопців залишився без ніг.

Поради для батьків від СБУ:

Поясніть дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах – це смертельна пастка.

Розкажіть їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками.

Поширте цю інформацію серед знайомих, у яких підлітки.

Якщо ж вас вербують в інтернеті, можна швидко повідомити про спробу вербування. Для цього слід написати в офіційний чатбот СБУ "Спали" ФСБешника" та повідомити, який злочин вам пропонували вчинити. І додати контакти вербувальника.