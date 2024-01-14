11 января президент Украины побывал с официальным визитом в Эстонии, где встретился, в том числе с премьером страны Каей Каллас. Известно, что одной из тем переговоров двух лидеров был вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы.
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Это дело Украины
Каллас во время общения с журналистами подтвердила, что обсудила с Зеленским идею мобилизации проживающих в Эстонии украинцев.
Премьер подчеркнула, что ее страна не будет выдавать мужчин мобилизационного возраста Киеву и объяснила свою позицию.
Она заявила, что украинцы, находящиеся в Эстонии и соблюдающие правила, получают временную защиту от ЕС и вполне имеют право быть здесь.
По мнению Каллас, Украина сама должна решить этот вопрос. Ей следует обратиться к своим людям и попросить вернуться, чтобы стать на защиту Родины.
Напомним, что во время пресс-конференции с эстонским премьером Зеленского спросили, должна ли Эстония, по его мнению, вернуть граждан призывного возраста в Украину. Глава государства отметил, что каждый мужчина должен защищать свою страну. Он либо должен воевать на фронте, либо платить налоги в государственный бюджет, обеспечивая тем самым армию.
Зеленский подчеркнул, что он "имеет вопрос" к той категории мужчин мобилизационного возраста, которые проживают за границей, незаконно уехали из Украины, не воюют и не платят налоги.
Мобилизация мужчин из – за границы: что известно
- В конце декабря министр обороны Рустем Умеров дал интервью ряду иностранных СМИ. Впоследствии такие немецкие издания, как Bild и Welt, опубликовали заявление чиновника. Он якобы заявил, что в Украине продолжается обсуждение механизмов призыва мужчин призывного возраста из – за границы. По словам Умерова, мужчин должны пригласить в военкоматы, а в случае неявки – применить к ним санкции
- Впоследствии в пресс-службе Минобороны уточнили, что слова Умерова неправильно передали. Министр говорил в целом о рекрутинге и важности участия в защите государства. В то же время, никаких обсуждений механизмов возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы в повестке дня нет.