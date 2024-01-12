Заместитель председателя комитета государственной обороны Рийгикога подполковник запаса Лео Куннас сказал журналистам, что для этого нужно. В частности, он назвал три условия, необходимые для строительства оборонительных сооружений на границе с Россией.

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Что нужно Эстонии, чтобы заминировать границу с Россией

Первое – мы должны заменить запасы инженерных материалов и мин, которые мы отдали Украине. К примеру, мы отдали очень большое количество противотанковых мин. Мы должны немедленно заменить их, а затем получить больше мин, взрывчатки и боеприпасов,

– рассказал подполковник запаса.

Также он сказал, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять. В частности:

необходима денонсация Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин всеми странами Балтии;

нужно начать создание собственной военной взрывчатки, которую можно было бы употреблять в противотанковых, противопехотных, минно-тральных минах и артиллерийских снарядах.

Заместитель председателя комитета государственной обороны Рийгикогу объяснил, что такие производственные мощности важны, потому что их количество тоже очень велико.

Как только мы сделаем все это, тогда можно будет говорить о том, что мы можем начать серьезно строить оборонные объекты,

– заверил Лео Куннас.

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Что раньше говорили в Эстонии о границе с Россией