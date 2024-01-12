Заступник голови комітету державної оборони Рійгікогу підполковник запасу Лео Куннас сказав журналістам, що саме для цього потрібно. Зокрема, він назвав три умови, які необхідні для будівництва оборонних споруд на кордоні з Росією.

Дивіться також Естонія закликала зняти заборону на удари по Росії: про що сигналізувала реакція Медведєва

Що треба Естонії, щоб замінувати кордон з Росією

Перше – ми повинні замінити запаси інженерних матеріалів і мін, які ми віддали Україні. Наприклад, ми віддали дуже велику кількість протитанкових мін. Ми повинні негайно замінити їх, а потім отримати більше мін, вибухівки та боєприпасів,

– розповів підполковник запасу.

Також він сказав, які далі кроки необхідно зробити. Зокрема:

необхідна денонсація Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін усіма країнами Балтії;

треба почати виробництво власної військової вибухівки, яку можна було б використовувати в протитанкових, протипіхотних, мінно-тральних мінах і артилерійських снарядах.

Заступник голови комітету державної оборони Рійгікогу пояснив, що такі виробничі потужності важливі, тому що їхня кількість теж дуже велика.

Як тільки ми зробимо все це, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо почати серйозно будувати оборонні об'єкти,

– запевнив Лео Куннас.

Дивіться також Тренд продовжиться, – політолог відреагував на неочікувану заяву президента Естонії

Що раніше говорили в Естонії про кордон з Росією