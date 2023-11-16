Поштовхом до таких можливих рішень стали дії Фінляндії, яка також закрила переходи для росіян. Зокрема, естонському уряду було відомо про такі наміри фінів.

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Естонія може закрити кордон з Росією

Керівник прикордонної служби Естонії Вейко Коммусаар заявив, що Таллінн знав про рішення Гельсінкі закрити чотири пункти пропуску з Росією.

"Це, звичайно, може означати, що люди, які досі збиралися біля цих кордонів, опиняться на естонських прикордонних переходах", – сказав він.

Коммусаар наголосив, що прикордонники Естонії уважно стежать за ситуацією на кордоні. Ба більше, якщо буде потрібно, вони готові запобігти будь-якій нелегальній міграції з боку країни-агресорки.

Залежно від ситуації на кордоні це може означати часткове або повне закриття пунктів пропуску,

– підкреслив глава прикордонної служби.

Зрештою він розповів, що наразі в'їзд до Євросоюзу через Естонію можливий тільки для тих громадян Росії, які мають на це всі законні підстави.

Кордони з Росією хоче закрити й Фінляндія