Уже декілька країн вирішили обмежити в'їзд для росіян. Естонія може повністю закрити прикордонні переходи з Росією.

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Що відомо про "зуби дракона" в Естонії

О пів на одинадцяту 16 листопада у фейсбуці опублікували фото вантажівки, на якій помітні "зуби дракона". Думки коментаторів розділилися: одні казали, що панікувати не варто, інші – що кордони можуть закрити будь-якої миті.



"Зуби дракона" в Естонії / Фото із фейсбуку Kirill Reznik

Хтось зазначив, що споруди почали встановлювати ще близько 20-ї вечора. Як написали користувачі, проїзд для машин і автобусів не закрили, але були й коментарі в дусі "що за цирк із конями".

Проїзд відкритий, вони стоять по п'ять штук із кожного боку вздовж мосту,

– коментує одна з дописувачок.

Коментар від представників влади

Прикордонники указали, що бетонні блоки підготували, щоб стримувати нелегальних мігрантів із Росії – якщо влада вирішить закрити в'їзд у країну.

Очільник МВС Естонії говорить, що Росія пропускає людей без віз. Вони потрапляють на фінські пункти пропуску, подають клопотання про надання міжнародного захисту та таким чином залишаються в країні. 16 листопада вісім громадян Сомалі намагалися потрапити в Естонію. Їх розвернули, оскільки вони не мали Шенгенської візи чи посвідки на проживання та не подавали на міжнародний захист. Таких людей може бути більше, тож в Естонії пильнуватимуть, щоб не "посилився міграційний тиск".

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Можливе закриття кордонів із Росією