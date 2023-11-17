На цей час ситуація на всіх пунктах пропуску, які ще працюють, спокійна. Влада Фінляндії поки що не ухвалила остаточного рішення щодо їхнього закриття.

До теми Закриває чотири пункти пропуску: як реагує Фінляндія на шукачів притулку з Росії

Чому Фінляндія замислилася про повне закриття кордону

Як пише видання, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії вже готує рішення щодо повного закриття всього східного кордону. Це запасний план на випадок, якщо маршрут шукачів притулку у Фінляндії зміниться, а кількість біженців з Росії збільшиться.

Нагадаємо, що Фінляндія у ніч з 17 на 18 листопада закриє 4 з 8 пунктів пропуску на кордоні з Росією до 18 лютого 2024 року. Уряд спостерігатиме за тим, як це рішення вплине на кількість шукачів притулку та їхнє пересування.

У разі погіршення ситуації Фінляндія може повністю закрити кордон з Росією. Уряд бентежить збільшення кількості біженців з Росії. Гельсінкі підозрює, що Москва допомагає шукачам притулку дістатися фінського кордону.

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