На цей час ситуація на всіх пунктах пропуску, які ще працюють, спокійна. Влада Фінляндії поки що не ухвалила остаточного рішення щодо їхнього закриття.
До теми Закриває чотири пункти пропуску: як реагує Фінляндія на шукачів притулку з Росії
Чому Фінляндія замислилася про повне закриття кордону
Як пише видання, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії вже готує рішення щодо повного закриття всього східного кордону. Це запасний план на випадок, якщо маршрут шукачів притулку у Фінляндії зміниться, а кількість біженців з Росії збільшиться.
Нагадаємо, що Фінляндія у ніч з 17 на 18 листопада закриє 4 з 8 пунктів пропуску на кордоні з Росією до 18 лютого 2024 року. Уряд спостерігатиме за тим, як це рішення вплине на кількість шукачів притулку та їхнє пересування.
У разі погіршення ситуації Фінляндія може повністю закрити кордон з Росією. Уряд бентежить збільшення кількості біженців з Росії. Гельсінкі підозрює, що Москва допомагає шукачам притулку дістатися фінського кордону.
Інші новини з Фінляндії
- Як повідомлялося раніше, майже всі фінські підприємці залишили Росію після того, як держава-терорист розпочала повномасштабну агресію проти України. Станом на сьогодні лише 2% експортних компаній у Фінляндії продовжують постачання товарів на російських ринок.
- Не так давно президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив про готовність поговорити з Владіміром Путіним, якщо це допоможе зупинити російсько-українську війну. Однак він зауважив, що зараз немає передумов для переговорів з президентом Росії.
- Нагадаємо, Фінляндія може повністю заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості, а також посилити контроль за їхніми транзакціями на цьому ринку. Уряд розглядає кілька законопроєктів, що пов'язані з громадянами країни-агресорки.