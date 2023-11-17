В настоящее время ситуация на всех пунктах пропуска, что ещё работают, спокойная. Власти Финляндии пока не приняли окончательного решения по их закрытию.

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Почему Финляндия задумалась о полном закрытии границы

Как пишет издание, Министерство внутренних дел Финляндии уже готовит решение о полном закрытии всей восточной границы. Это запасной план на случай, если маршрут искателей убежища в Финляндии изменится, а количество беженцев из России увеличится.

Напомним, что Финляндия в ночь с 17 на 18 ноября закроет 4 из 8 пунктов пропуска на границе с Россией до 18 февраля. Правительство будет наблюдать за тем, как это решение повлияет на количество искателей убежища и их передвижение.

В случае ухудшения ситуации Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Правительство беспокоит увеличение количества беженцев из России. Хельсинки подозревает, что Москва помогает искателям убежища добраться до финской границы.

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