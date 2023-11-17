В настоящее время ситуация на всех пунктах пропуска, что ещё работают, спокойная. Власти Финляндии пока не приняли окончательного решения по их закрытию.
К теме Закрывает четыре пункта пропуска: как реагирует Финляндия на искателей убежища из России
Почему Финляндия задумалась о полном закрытии границы
Как пишет издание, Министерство внутренних дел Финляндии уже готовит решение о полном закрытии всей восточной границы. Это запасной план на случай, если маршрут искателей убежища в Финляндии изменится, а количество беженцев из России увеличится.
Напомним, что Финляндия в ночь с 17 на 18 ноября закроет 4 из 8 пунктов пропуска на границе с Россией до 18 февраля. Правительство будет наблюдать за тем, как это решение повлияет на количество искателей убежища и их передвижение.
В случае ухудшения ситуации Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Правительство беспокоит увеличение количества беженцев из России. Хельсинки подозревает, что Москва помогает искателям убежища добраться до финской границы.
Другие новости из Финляндии
- Как сообщалось ранее, почти все финские предприниматели покинули Россию после того, как государство-террорист начало полномасштабную агрессию против Украины. По состоянию на сегодняшний день только 2% экспортных компаний в Финляндии продолжают поставку товаров на российский рынок.
- Не так давно президент Финляндии Саули Нииностио сообщил о готовности поговорить с Владимиром Путиным, если это поможет остановить российско-украинскую войну. Однако он заметил, что сейчас нет предпосылок для переговоров с президентом России.
- Напомним, Финляндия может полностью запретить россиянам заключать сделки по недвижимости, а также усилить контроль над их транзакциями на этом рынке. Правительство рассматривает несколько законопроектов, связанных с гражданами страны-агрессорки.