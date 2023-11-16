К 18 февраля Финляндия закроет четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орппо.

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В Финляндии закрывают границы с Россией

На пресс-конференции в четверг, 16 ноября, Петтери Орпо сообщил о закрытии четырех пунктов пропуска на своей восточной границе с Россией.

Министр внутренних дел Мари Рантанен уточнила, что Финляндия полностью закроет до февраля пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

Пограничные переходы будут закрыты для любого движения в ночь с пятницы на субботу. Они останутся закрытыми до 18 февраля,

– говорится в сообщении.

Прием заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточен на пограничных пунктах пропуска "Салла" и "Вартиус". Отмечается, что на других пунктах пересечения границы, которые останутся открытыми, невозможно подать заявку о предоставлении убежища.

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