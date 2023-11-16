К 18 февраля Финляндия закроет четыре из восьми пунктов пересечения границы с Россией. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орппо.
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В Финляндии закрывают границы с Россией
На пресс-конференции в четверг, 16 ноября, Петтери Орпо сообщил о закрытии четырех пунктов пропуска на своей восточной границе с Россией.
Министр внутренних дел Мари Рантанен уточнила, что Финляндия полностью закроет до февраля пункты пересечения границы в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.
Пограничные переходы будут закрыты для любого движения в ночь с пятницы на субботу. Они останутся закрытыми до 18 февраля,
– говорится в сообщении.
Прием заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточен на пограничных пунктах пропуска "Салла" и "Вартиус". Отмечается, что на других пунктах пересечения границы, которые останутся открытыми, невозможно подать заявку о предоставлении убежища.
Напряжение в отношениях Финляндии и России: что известно
- Еще в апреле 2023 года Финляндия начала строительство первого участка забора на границе с Россией. Это решение приняли на фоне войны России с Украиной и во избежание миграционного кризиса. Этот забор изготовлен из стальной сетки и высотой 3 метра. Ориентировочное время окончания строительства забора – конец 2026 года.
- С 16 сентября Финляндия запретила въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в Россию. А впоследствии, 9 ноября, пограничная служба Финляндии заявила, что не будут пропускать велосипедистов из России на территорию страны, чтобы предотвратить нелегальный поток мигрантов.
- Не только ограничение въезда на территорию Финляндии ввело ее правительство. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия пытается избавиться от влияния граждан агрессора. Правительство Финляндии начало активно работать над законами, имеющими целью запретить россиянам заключать любую сделку по недвижимости внутри страны.