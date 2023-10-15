Кроме того, финны также усилят контроль за транзакциями, которые осуществляют россияне по недвижимости. Однако в этих проектах закона все-таки будут определенные исключения для граждан России.

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Россияне будут иметь проблемы со сделками по недвижимости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна пересмотрит сделки с недвижимостью для граждан, проживающих в странах вне Европейского Союза. В частности, это будет касаться и россиян.

В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок (с недвижимостью – 24 Канал) или значительных дополнительных ограничений,

– подчеркнул он.

Хаккянен отметил, что правительство также представит перечень исключений и конкретных ситуаций, которые все же будут разрешать заключать соглашения с недвижимостью в Финляндии.

Министр также рассказал, что один из законопроектов будет касаться возможностей правительства сильнее вмешиваться в соглашения, если финские компании продали какой-либо из стран что-либо критическое. В частности, он упомянул случай, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинкской верфью.

Обратите внимание! Хельсинкская верфь с 2019 года принадлежит кипрской компании Algador Holdings, владельцем которой есть россиянин Владимир Касьяненко, гражданин Бельгии, и бизнесмен – Ришат Багаутдинов. У этой верфи возникли финансовые проблемы из-за экономических санкций, введенных Евросоюзом против России за войну против Украины. Поэтому верфь испытывает сложности с продажей судов в Россию, которая была ее основным экспортным рынком.

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