Президент Финляндии Саули Ниинистё прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину. Он выразил надежду, что российско-украинская война не станет продолжительным замороженным конфликтом, ведь, по его мнению, есть признаки того, что все может перерасти в позиционную войну.

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Ниинистё объяснил позицию насчет Путина

Президент Финляндии заявил, что готов говорить с Путиным, если это поспособствует достижению мира в Украине. Ниинистё назвал свою готовность к переговорам с президентом страны-агрессорки вопросом европейского выбора. В то же время глава государства отметил, что пока не видны предпосылки для переговоров с Путиным.

Не думаю, что он (Путин – 24 Канал) сейчас позвонит по телефону,

– сказал президент Финляндии.

Также Ниинистё сказал, что Финляндии пришлось годами готовиться к тому, что со стороны России может случиться что угодно. Он призвал местных жителей быть готовыми к любым ситуациям и, как пример, напомнил о потоке мигрантов на границе.

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