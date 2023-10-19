Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він висловив надію, що російсько-українська війна не стане тривалим замороженим конфліктом, адже, на його думку, є ознаки того, що все може перерости у позиційну війну.
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Нііністьо пояснив позицію щодо Путіна
Президент Фінляндії заявив, що він готовий говорити з Путіним, якщо це сприяє досягненню миру в Україні. Нііністьо назвав свою готовність до переговорів з президентом країни-агресорки питанням європейського вибору. Водночас голова держави зауважив, що наразі не видно передумов для переговорів з Путіним.
Не думаю, що він (Путін – 24 Канал) зараз зателефонує,
– сказав президент Фінляндії.
Також Нііністьо сказав, що Фінляндії довелося роками готуватися до того, що з боку Росії може трапитися що завгодно. Він закликав місцевих жителів бути готовими до будь-яких ситуацій та, як приклад, нагадав про потік мігрантів на кордоні.
Останні новини про перемовини з Путіним
- Нещодавно Владімір Путін під час публічного виступу цинічно збрехав, що Київ нібито хоче перемовин з ним. Російський диктатор також заявив, що Україні "треба" скасувати рішення РНБО про неможливість переговорів з Росією.
- Його абсурдні слова у розмові з 24 Каналом прокоментував Михайло Подоляк. Радник голови ОП зауважив, що останню заяву Путіна надзвичайно складно аналізувати, адже президент країни-агресорки, ймовірно, має проблеми з доступом до об'єктивної інформації чи сприйняттям світу.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський не так давно пояснив західній аудиторії, чому вести переговори з російський президентом неможливо. За його словами, Путін блокуватиме будь-яку угоду, бо він вирішив рухатися вперед.