Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він висловив надію, що російсько-українська війна не стане тривалим замороженим конфліктом, адже, на його думку, є ознаки того, що все може перерости у позиційну війну.

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Нііністьо пояснив позицію щодо Путіна

Президент Фінляндії заявив, що він готовий говорити з Путіним, якщо це сприяє досягненню миру в Україні. Нііністьо назвав свою готовність до переговорів з президентом країни-агресорки питанням європейського вибору. Водночас голова держави зауважив, що наразі не видно передумов для переговорів з Путіним.

Не думаю, що він (Путін – 24 Канал) зараз зателефонує,

– сказав президент Фінляндії.

Також Нііністьо сказав, що Фінляндії довелося роками готуватися до того, що з боку Росії може трапитися що завгодно. Він закликав місцевих жителів бути готовими до будь-яких ситуацій та, як приклад, нагадав про потік мігрантів на кордоні.

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