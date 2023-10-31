Однозначна позиція фінського бізнесу

Майже весь фінський бізнес припинив працювати з російськими окупантами. Станом на сьогодні лише 2% експортних компаній з Фінляндії продовжують постачати товари у Росію.

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Відповідні результати показало опитування директорів експортних компаній. На початок повномасштабного вторгення приблизно 80% експортних компаній Фінляндії вели бізнес з Росією, але після 24 лютого 2022 року їх кількість почала стрімко скорочуватися.

18% компаній повідомили, що їх намагалися втягнути у спроби обійти санкції, які були накладені на Росію. Особливо велику кількість запитів фінський бізнес отримував з країн Центральної Азії.

Нагадаємо, ЄС хоче передати Україні кілька мільярдів євро дивідендів, які вдалося заробити на заморожених активах росіян. Окупанти вирішили вдатися до погроз та заявили, що у свою чергу будуть конфісковувати європейські активи або компанії, які ще залишилися на їхній території.