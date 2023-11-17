Уже несколько стран решили ограничить въезд для россиян. Эстония может полностью закрыть пограничные переходы с Россией.

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Что известно о "зубах дракона" в Эстонии

В половине одиннадцатого 16 ноября в фейсбуке опубликовали фото грузовика, на котором заметны "зубы дракона". Мнения комментаторов разделились: одни говорили, что паниковать не стоит, другие – что границы могут закрыть в любой момент.



"Зубы дракона" в Эстонии / Фото из фейсбука Kirill Reznik

Кто-то отметил, что сооружения начали устанавливать еще около 20 вечера. Как написали пользователи, проезд для машин и автобусов не закрыли, но были и комментарии в духе "что за цирк с лошадьми".

Проезд открыт, они стоят по пять штук с каждой стороны вдоль моста,

– комментирует одна из пользователей.

Комментарий от представителей власти

Пограничники указали, что бетонные блоки подготовили, чтобы сдерживать нелегальных мигрантов из России – если власти решят закрыть въезд в страну.

Глава МВД Эстонии говорит, что Россия пропускает людей без виз. Они попадают на финские пункты пропуска, ходатайствуют о предоставлении международной защиты и таким образом остаются в стране. 16 ноября восемь сомалийских граждан пытались попасть в Эстонию. Их развернули, поскольку они не имели Шенгенской визы или вида на жительство и не подавали на международную защиту. Таких людей может быть больше, поэтому в Эстонии будут следить, чтобы не "усилилось миграционное давление".

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Возможное закрытие границ с Россией