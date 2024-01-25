Оккупанты организуют серьезную информационную атаку не только по поводу Авдеевки, но и в целом по всему восточному фронту. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что так враг хочет психологически влиять на украинцев.

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Какова ситуация в районе Авдеевки

Россия стремится посеять панику среди людей. Стоит вспомнить, что в октябре 2023 года, когда началось наступление, даже некоторые украинские представители говорили, что нам не удастся удержать натиск врага.

Сейчас россияне запускают такую же ИПСО. Будет серьезное давление и ответные действия на фронте. Однако количество войск, которое есть у россиян не изменилось. Единственное чего сейчас ждет враг – это морозов, чтобы можно было двигаться с помощью техники,

– рассказал Свитан.

Продолжаются разговоры о передаче Украине замороженных российских активов. Уже даже есть определенные решения. Такие положительные новости являются негативными для врага. На этом фоне оккупанты активизировались. Они хотят нивелировать наши успехи, поэтому будут запускать панические настроения.

Есть определенная нехватка снарядов, минимизации их использования. Это делают потому, что пока нет решения о передаче достаточного количества оружия и финансов, До тех пор Генштаб принял решение нормировать использование боеприпасов. Но это нормирование можно менять в зависимости от ситуации,

– добавил Роман Свитан.

Работает военная математика, все просчитывают. По Авдеевке, то россияне пытались пробраться к некоторым позициям, даже двигались через трубы. Но они получили серьезный артиллерийский ответ.

"Мы восстановили контроль над этими позициями и будем удерживать Авдеевку. Больших проблем там не будет даже во время морозов и если враг начнет двигаться техникой. На контрасте ее будет хорошо видно, а нам есть чем ее уничтожать", – отметил военный эксперт.

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