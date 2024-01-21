Відомо, що нові укріплення з'явилися на ключових ділянках фронту. А їхня протяжність – близько 1000 кілометрів. Пишуть, що все це спорудили після проведення Україною контрнаступу, який військові аналітики охрестили "активною обороною".

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Україна посилює оборону

У The Telegraph нагадують, що наприкінці 2023 року Володимир Зеленський зазначив, що Україна "значно посилює свої фортифікаційні споруди". Відтак, оборонні приготування посилили навколо донецьких міст Лиман і Авдіївка, а також Куп'янська, що у сусідній Харківській області.

Журналісти наголошують, що оборонні споруди, які з'явилися в Україні, нагадують так звану "лінію Суровікіна". Мовиться про тришарову систему окопів, танкових пасток і опорних пунктів. Їх ворог використовував, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.



Оборонні споруди на фронті / Інфографіка WSJ

Повернімося до концепції "активної оборони". Як зазначають військові аналітики, – це формат, за якого утримуються оборонні рубежі паралельно з веденням наступальних дій у надії знайти слабкі місця ворога, можуть стати причиною колапсу у російських військах.

Основна лінія оборони – поблизу Авдіївки

Журналісти пишуть, що біля Авдіївки, яку намагаються захопити росіяни, розташована основна лінія оборони. Тут же наше військо використовує низку природних бар'єрів у вигляді озер і річок. Далі йде Покровськ, захищений двошаровою системою траншей, які розкинулися довкола міста.



Наші військові укріплюють оборону біля Авдіївки / Інфографіка WSJ

А найважчою для ворога може бути оборона навколо Чернігова. Звідтіля російських загарбників витіснили навесні 2022 року.

Звертають увагу також на дані, опубліковані раніше Reuters. У виданні писали, що Київ зміцнив свої оборонні укріплення на півночі на 63 відсотки.

З допомогою великої інженерної техніки вдалося вирити окопи та широкі протитанкові рови вздовж усієї північної зони. Власне, там російські загарбники почали свій повномасштабний наступ 24 лютого. Так звані "зуби дракона", бетонні конструкції для блокування танків і бронетехніки, вкриті також колючим дротом.

У виданні додають, що не очікується, що ця зона може стати новим фронтом. Водночас, додають аналітики, її статична оборона може дозволити Україні розгорнути основну частину своїх сил ближче до лінії бойових зіткнень.