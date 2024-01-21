Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що для Владіміра Путіна наступ на Авдіївку є політичним питанням. В боротьбі за це місто він та російська армія мають продемонструвати свою спроможність проводити ефективні, швидкі атаки.
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Путін планував коротку, але успішну операцію
Атака на Авдіївку розпочалась після того, як розбився в авіакатастрофі Євгеній Пригожин. Після цього в російському політикумі з'явилися незадоволення Путіним та критика на його адресу. Мовляв, розбився в літаку один з "найкращих військових полководців", який зробив виклик очільнику Кремля. До того ж Пригожин загинув не в чесному бою, і його літак було, підло збито ракетою.
Крім того, на той час Путін проводив переговори з Китаєм напередодні зустріча Сі Цзіньпіна та Джозефа Байдена.
З урахуванням геополітичних та внутрішньополітичних викликів, Путін вирішив зі своїм генеральним штабом, з міністром оборони провести коротку, але дуже успішну операцію в Авдіївці,
– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Саме тому концентрація військ на Авдіївському напрямку була з першого дня і по тепер в рази більше, ніж потрібно. Через це активність та інтенсивність бойових дій на цій ділянці фронту були і будуть надзвичайно високими.
Не хоче визнавати поразку
Попри те, що поблизу Авдіївки росіяни зазнають великих втрат особового складу та техніки, для Путіна важливішими є репутаційні втрати – особливо перед президентськими виборами, які мають відбутися в березні 2024 року.
Однак попри всі атаки та спроби росіян оточити Авдіївку ЗСУ продовжує її тримати.
Це серйозний виклик для Путіна, і він його сприймає як особистий виклик та як особисту загрозу своєї репутаційної стабільності насамперед в своєму найближчому колі,
– зазначив Тимочко.
Очільнику Кремля важливо показати своїм підлеглими, що "цар" ще сильний та на коні. Саме так працює російський авторитаризм: щойно вождь продемонструє свою слабкість, як його першими роздеруть підлеглі.
Водночас Путін не хоче визнавати свою поразку в Авдіївці, тому бої там не будуть стихати, поки або російські війська не відмовляться йти по тілах своїх вбитих, або виникне надзвичайно серйозна ситуація на іншому напрямку фронту, окупантам доведеться перекидати війська з цієї ділянки фронту в гарячу точку.
"Тоді виникне питання особисто до Путіна доцільність великих втрат Росії, якщо Авдіївка встояла", – підкреслив Іван Тимочко.
Яка ситуація в Авдіївці
- Протягом останньої ОСУВ "Таврія" відбило поблизу Авдіївки 11 атак окупантів. Українські захисники продовжують тримати оборону міста, а також завдають росіянам великих втрат.
- У британській розвідці повідомили, що для росіян першочерговим завданням на фронті є захоплення Авдіївки. Однак серйозних результатів вони не досягли. Так, селище Степове на півночі міста продовжує контролювати Україна. Це дозволяє здійснювати постачання в місто.
- Також і ЗСУ зазначають, що окупанти не припиняють штурми Авдіївки, постійно тривають контактні бої, а також ворог щодня здійснює авіанальоти.
- Росіяни під час боїв поблизу Авдіївки використовують величезну кількість техніки, яку у ХХІ столітті ще ніхто не застосовував.