Про це в інтерв'ю заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він також відповів, чого очікує від подій на фронті у 2024 році.

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Буданов не став давати прогноз на 2024 рік

За словами Буданова, 2024 рік буде роком випробувань для України. Аналізуючи події минулого року, очільник ГУР МО заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме.

Сказати, що все добре – неправда. Сказати, що є катастрофа – теж неправда,

– сказав Буданов про контрнаступ ЗСУ.

Водночас, очільник Головного управління розвідки відмовився робити прогнози щодо ситуації на фронті у 2024 році. Натомість Буданов висловив сподівання, що успіх України буде більшим, ніж у росіян. Також очільник розвідки наголосив, що українські захисники зможуть стримати окупантів, адже наша країна вже довела – "вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка".

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