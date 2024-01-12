Росія має слабку армію та відносно сильну економіку, адже попри санкції продовжує виробляти ракети. Та до якості цієї зброї є питання, детально розкаже 24 Канал.

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Буданов оцінив якість російської зброї

Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів,

– висловився він.

Санкцій проти Росії має бути більше, адже вони повинні були б зачепити основні сектори економіки країни-агресора – енергетику, металургію і фінансову систему.

Але зараз, як прокоментував очільник ГУР, "Росія аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго".

Юсов розповів про дієвість санкцій проти Росії

В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов пояснив, на що впливають санкції проти Росії. Військово-промисловий комплекс агресора відчуває нестачу сучасної оптики, електроніки і мікрочипів.

Щоб обійти ці обмеження, росіяни намагаються налагоджувати схеми сірого імпорту або вдаються до контрабанди обладнання.

В цілому Росія сьогодні є крупним контрабандистом озброєння у світі. Але що стосується розробок сучасних, високотехнологічних озброєнь, то з цим є складнощі,

– підсумував Юсов.

Іще ворог має можливість розконсервовувати і модернізувати виробництво наявних артилерійських снарядів, адже у Росії залишається ще радянська технологічна база. Утім, потреби окупантів це все одно не покриває.

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Росія все ж закупила зброю в КНДР